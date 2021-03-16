На лекарства больным коронавирусом Саратовская область получит 43 млн рублей

Саратовская область получит еще 43 млн рублей на лечение больных коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб области, речь идет о лекарствах для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов. Они получают такие препараты как «Фавипиравир», «Парацетамол», «Азитромицин», «Ривароксабан» — строго по рецепту врача.

Всего регионы получат на эти цели 2,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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