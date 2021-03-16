Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 15:18

На лекарства больным коронавирусом Саратовская область получит 43 млн рублей

Препараты будут бесплатно выдавать амбулаторным пациентам
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Саратовская область получит еще 43 млн рублей на лечение больных коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб области, речь идет о лекарствах для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов. Они получают такие препараты как «Фавипиравир», «Парацетамол», «Азитромицин», «Ривароксабан» — строго по рецепту врача.

Всего регионы получат на эти цели 2,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.