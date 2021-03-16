Полицейские изъяли у саратовца пистолет

Житель Саратова лишился пистолета.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, оружие было у него изъято, возбуждено уголовное дело о незаконном хранении.

Оказалось, что пистолет был самостоятельно переделан из сигнального и сейчас пригоден для выстрелов.

Теперь 30-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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