Полицейские изъяли у саратовца пистолет

Житель Саратова лишился пистолета.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, оружие было у него изъято, возбуждено уголовное дело о незаконном хранении.
Оказалось, что пистолет был самостоятельно переделан из сигнального и сейчас пригоден для выстрелов.
Теперь 30-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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