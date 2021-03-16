В Саратовской области могут увеличить размер выплат на детей от трех до семи лет.

Сегодня, 16 марта, депутаты облдумы на заседании рабочей группы комитета по социальной политике рассмотрят внесение изменений в соответствующий закон.

Ранее, 10 марта, президент России Владимир Путин подписал Указ, по которому изменили порядок определения размера выплаты. Он будет варьироваться в зависимости от заработка семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей — 5 095, 7 643 и 10 191 соответственно.

В Минтруда области отметили, что сейчас выплату получают более 65 тыс. жителей региона почти на 74 тыс. детей.

- В соответствии с действующим законодательством на выплату в этом году уже предусмотрено 4,4 млрд рублей. В случае принятия закона нуждающиеся в поддержке семьи смогут получать выплату в повышенном размере, — сообщили в министерстве.

После 1 апреля жители смогут подать заявление на пересмотр выплаты, когда все нормативно-правовые документы пройдут процедуру принятия.

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