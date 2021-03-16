Новый этап программы туристического кэшбэка стартует в России 18 марта

Саратовский стенд на выствке MITT-2021

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о начале 3 этапа программы субсидирования туристических поездок по России (кэшбэк).

Программа стартует в ночь с 17-18 марта и продлится до 15 июня 2021 года.

Об это "КП-Саратов" сообщила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, с открытия в Москве турситической выставки MITT-2021.

Условия возврата средств путешествующим по России россиянам остаются прежними:

- 20% от стоимости тура или проживания возвращается на карту туриста, но не более 20 тыс.рублей;

- кэшбэк начисляется за поездки оплаченные картой платежной системы "МИР";

- продолжительность тура/проживания должна составлять не менее 2 ночей;

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