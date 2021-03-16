В саратовских соцучреждениях внедряют стационарозамещающие технологии

В учреждениях действуют комнаты психологической разгрузки. Фото пресс-службы министерства труда и соцзащиты Саратовской области

В социозащитных учреждениях Саратовской области внедряются стационарозамещающие технологии.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и соцзащиты, это делается в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На заседании круглого стола в Энгельсском комплексном центре социального обслуживания населения были рассмотрены вопросы повышения качества жизни пожилых граждан. Директор учреждения Ольга Сильченкова на специально организованной экскурсии продемонстрировала зал для адаптивной физкультуры, комнату психологической разгрузки, а также обучающий кабинет по уходу за тяжелобольными.

Фото пресс-службы министерства труда и соцзащиты Саратовской области

- В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в работу социозащитных учреждений области поэтапно внедряются стационарозамещающие технологии социального обслуживания: открываются пункты проката технических средств реабилитации, школы восстановления «Шаг за шагом», «Учебные кухни», залы для занятий адаптивной физкультурой, комнаты психологической разгрузки, творческие мастерские «ДоброЦентр». Кроме того, сотрудники центров регулярно проходят профессиональное обучение по уходу за лежачими больными, реабилитационной работе и адаптивной физкультуре. До конца 2024 года данные технологии будут функционировать во всех 39 центрах социального обслуживания населения области, – отметила заместитель министра – председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина

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