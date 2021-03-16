Саратовец перевел незнакомцу из соцсети больше 100 тысяч рублей для покупки машины

В Ленинском районе Саратова обманули 27-летнего местного жителя.
- Он захотел купить машину по объявлению. Связался в соцсети с продавцом и перевел на счет более 109 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Однако после этого информацию с сайта объявлений пропала, а аферист перестал выходить на связь.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Всего за сутки жители области отдали мошенникам более полумиллиона рублей.
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