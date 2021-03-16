Осужденные подняли бунт в СИЗО Вольска

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело о бунте в СИЗО.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрением оказался 43-летний осужденный.

По версии следствия, днем 10 февраля один из его сокамерников начал кричать и бить по двери. Когда зашли постовые, другой осужденный кинулся на них, обругал одного из инспекторов нецензурной бранью и грозил физической расправой.

Расследование дела продолжается.

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