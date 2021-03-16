Валерий Радаев отметил вклад саратовских предприятий в развитие космической отрасли

В Саратове проходит Совет по науке и инновациям Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратове сегодня, 16 марта, проходит Совет по науке и инновациям.

Одной из главных тем для обсуждения стала подготовка празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Участие в Совете по науке и инновациям принял губернатор Валерий Радаев. Он заявил о важности освещения космической темы.

- Чтобы не только судьба Юрия Гагарина, но и вклад саратовских ученых, инженеров, предприятий стали уникальным презентационным материалом для продвижения региона. Есть еще один повод переосмыслить значимость науки как таковой, – заявил губернатор.

Он напомнил, что ряд саратовских предприятий является участником космической программы. Некоторые даже причастны к созданию первых космических кораблей.

- Ракетно-космическая отрасль по определению всегда инновационна. Это заведомо – взгляд в будущее, выход за рамки текущего дня, – подчеркнул Радаев.

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