Валерий Радаев отметил вклад саратовских предприятий в развитие космической отрасли

В Саратове проходит Совет по науке и инновациям
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
В Саратове сегодня, 16 марта, проходит Совет по науке и инновациям.
Одной из главных тем для обсуждения стала подготовка празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.
Участие в Совете по науке и инновациям принял губернатор Валерий Радаев. Он заявил о важности освещения космической темы.
- Чтобы не только судьба Юрия Гагарина, но и вклад саратовских ученых, инженеров, предприятий стали уникальным презентационным материалом для продвижения региона. Есть еще один повод переосмыслить значимость науки как таковой, – заявил губернатор.
Он напомнил, что ряд саратовских предприятий является участником космической программы. Некоторые даже причастны к созданию первых космических кораблей.
- Ракетно-космическая отрасль по определению всегда инновационна. Это заведомо – взгляд в будущее, выход за рамки текущего дня, – подчеркнул Радаев.
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