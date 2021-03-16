Банк «Открытие»: каждый третий житель ПФО готов взять кредит на крупные покупки

Большинство жителей ПФО ожидают в 2021 году дальнейшего роста цен на основные товары, услуги и недвижимость, предпочитают копить на крупные покупки и не ждут в ближайшее время роста ставок по кредитам. При этом 82% жителей округа не готовы платить по кредиту более 15 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

42% опрошенных жителей Приволжья считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки (квартиру, машину, отдых, ремонт). Почти 35% полагают, что выгоднее взять кредит на крупные покупки прямо сейчас из-за выгодных процентных ставок (22%) и пока все не подорожало еще сильнее (9%). 23% жителей округа вообще считают, что сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

47% жителей ПФО полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения. 31% ожидают в 2021 году повышения ставок по розничным кредитам. По мнению 22% респондентов кредиты в 2021 году продолжат дешеветь.

Собираются брать ипотечный кредит в 2021 году 20% опрошенных, автокредит – 15%, потребительский кредит – 21%. При этом ипотеку недавно взяли 5%, автокредит – 2%, потребительский кредит – 7% опрошенных.

Почти половина жителей Приволжья, 42%, считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 40% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 14% от 15 до 25 тысяч рублей. Только 4% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.

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Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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