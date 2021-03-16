Константин Доронин отправился на форум-выставку «Чистая энергия»

Константин Доронин принимает участие в форуме "Чистая энергия"

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин принимает участие в форуме-выставке «Чистая страна».

Мероприятие проходит в Сколково. Там запланированы: сессия «Формирование кадрового потенциала в сфере экологии», расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Будут рассмотрены такие вопросы, как: «Глобальный тренд на устойчивое развитие в сфере экологии», «Комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла «Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности», «Проект «Менделеевские классы» и проект по экопросвещению «Экозабота».

- Подобные мероприятия дают возможность регионам обменяться опытом и совместно с наукой и бизнесом найти инновационные пути решения экологических вопросов. Как точечно, так и в масштабе. Действие нацпроекта «Экология» уже наглядно демонстрирует в регионах результаты, которые достигаются при мощнейшей поддержке Правительства России.

Касается это и Саратовской области. Впервые за многие десятилетия в лесохозяйственные учреждения области поступила новая современная лесохозяйственная и лесопожарная техника, что дало новый виток в лесовосстановлении и охране наших лесов. В целях улучшения экологического состояния водных объектов и условий проживания населения вблизи них активно ведется расчистка русел рек, строятся очистные сооружения. Развивается система по обращению с отходами — около 80% отходов, собранных в контейнерах, проходят обработку на трех мусоросортировочных комплексах, продолжается инвентаризация объектов накопленного вреда в целях дальнейшей рекультивации земель.

Мы все понимаем, что решать накопившийся комплекс экологических задач необходимо исключительно с применением современных экологически безопасных для окружающей среды и граждан технологий. Инициированный Президентом России национальный проект «Экология» выступает в этом вопросе гарантом, — отметил министр.

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В заседании примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского народного фронта, экологического и научного сообщества.

Трансляция заседания будет на сайте tass.ru и в группах ТАСС в социальных сетях.

Второй Международный форум-выставка «Чистая страна» — крупнейшее мероприятие в России, посвященное реализации всех направлений национального проекта «Экология». Форум проводится Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На протяжении всех трех дней будет работать выставка, где гости смогут узнать о новейших разработках в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, которые включают в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.

Официальный сайт мероприятия https://forum.cleancountry.ru.

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