Юный татарин купил за счет жительницы Саратовской области игровой микрофон

В Озинском районе будут судить 17-летнего жителя Республики Татарстан за кражу с банковского счета.

- У себя дома 29 июля 2020 года парень увидел в одной из групп в мессенджере данные карты жительницы Озинского района. С мобильного телефона он купил игровой высококачественный стрим-микрофон почти за 5 тыс. рублей, — сообщили в областной прокуратуре.

Женщина заметила списание со счета и пошла в полицию. Там связались с интернет-магазином и отменили заказ.

Дело направлено в суд.

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