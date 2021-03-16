Драка в младшей школе в Балакове: в дело вмешался СКР

Следователи регионального СК начали проверку по факту драки детей в школе №11 Балакова.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, проверка была начата после мониторинга СМИ, которые опубликовали сообщение.
Напомним, очевидцы выложили в соцсетях видео, на котором запечатлено, как группа детей избивает одноклассника. ЧП случилось 15 марта в третьем классе школы №11. В момент драки учитель отсутствовал, поэтому никто детей не разнял.
Проверку проводят сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Речь идет о возможном неисполнении обязанностей должностными лицами школы.
Сейчас ребенку назначена медицинская экспертиза, чтобы установить степень вреда здоровью. Следователи опрашивают персонал школы, пострадавшего ребенка, его родителей и других учеников.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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