На Чехова в Саратове произошел пожар в девятиэтажке

В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 16 марта, произошел пожар в девятиэтажке на улице Чехова.

- Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире поступил в 06:58. Оказалось, что внутри горят вещи на площади 1 кв. м. Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

На тушение выезжали три единицы техники.

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