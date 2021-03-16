В Саратове горел частный дом на улице Героев Краснодона

В Волжском районе сгорел дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Волжском районе Саратова сегодня утром, 16 марта, загорелся частный дом и сарай.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 10:58. Полыхала кровля и сарай на улице Героев Краснодона, 30.

На место выезжали три расчета. Площадь возгорания составила 58 кв. м.

Площадь пожара составила 58 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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