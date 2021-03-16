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Происшествия16 марта 2021 11:29

В Саратове горел частный дом на улице Героев Краснодона

Площадь пожара составила 58 кв. м
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Волжском районе сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Волжском районе Саратова сегодня утром, 16 марта, загорелся частный дом и сарай.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 10:58. Полыхала кровля и сарай на улице Героев Краснодона, 30.

На место выезжали три расчета. Площадь возгорания составила 58 кв. м.

Площадь пожара составила 58 кв. м

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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