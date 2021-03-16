Мужчина скрывался от родственников из Ставрополья в Саратове

В Саратове росгвардейцы вчера вечером, 15 марта, поймали 41-летнего жителя Кемерова в федеральном розыске.

- Его задержали у дома на улице Дачная. Мужчина скрывался от сотрудников ФСИН Кемеровской области. Его передали полицейским, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.

Также вчера днем на перекрестке улиц Вавилова и Железнодорожная остановили для проверки документов 32-летнего мужчину. Он также оказался в розыске — его искали родственники из Ставропольского края. Гражданин долгое время не выходил с ними на связь. Их уведомили о находке.

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