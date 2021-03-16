В Саратовской области выплаты на третьего ребенка назначили более 30 тысячам семей

В Саратовской области с 2013 года 31,8 тыс. семей назначена ежемесячная денежная выплата за рождение третьего или последующих детей.

- Из них 137 родителей получают выплаты на новорожденных в 2021 году, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Данная мера поддержки осуществляется в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас сумма выплаты составляет 10 056 рублей в месяц. Ее начисляют, пока ребенку не исполнится три года.

Часто в аккаунты Минтруда в соцсетях поступают вопросы о выплате на третьего ребенка. Замминистра Наталия Гурьева отметила, что право на такой вид поддержки есть у семей, в которых среднедушевой доход за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 23 743,60 рубля в месяц.

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