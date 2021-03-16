В зоне затопления из-за паводка могут оказаться 99 населенных пунктов Саратовской области

Брифинг по поводу предстоящего паводка в Саратовской области 16 марта 2021 года Фото: Дарья Вострикова

По каждому из 99 населенных пунктов Саратовской области, которые могут при наихудшем варианте оказаться в зоне затопления, определены модели развития событии, назначены места, где будут пункты временного размещения. Прошла штабная тренировка с привлечением специалистов из двух паводкоопасных районов — Аткарского и Калининского. Об этом на брифинге 16 марта рассказал замначальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) — начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Саратовской области Сергей Булгаков.

По области готовы 78 оперативных групп, в главном региональном управлении МЧС — 39. К ним приписаны беспилотники.

Готова аэромобильная группировка — свыше десятка единиц техники и плавсредств, инспекторы ГИМС подготовили 36 плавсредств.

Финансирование на прохождение паводка представляет собой «большие средства» из федерального и областного бюджета. За 2020 год выделено 42 млн рублей на расчистку русел рек Федоровского, Краснопартизанского района, суммарно около 3 километров. На рассмотрении в правительстве выделение 20 млн рублей на ремонт и профилактические работы на гидротехнических сооружениях. Около 4 млн рублей планируется потратить на ремонт и расчистку водопропускных коммуникаций.

С 22 по 25 марта межведомственная рабочая группа МЧС оценит готовность Саратовской области к половодью и последующему пожароопасному периоду.

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