У двух саратовских автобусов появились новые остановки.

- Изменения в маршруты внесены в связи с многочисленными обращениями жителей, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Новая остановка «Ильиновка (Дачи)» появилась на маршруте №491 Саратов (ж/д вокзал) — Светлый.

Также остановку «Теплица» добавили на сезонном маршруте №389 Саратов (стадион «Волга») — село Константиновка. Автобусы начнут ходить в середине апреля.

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