Холдинг «Волга-Медиа» получил премию «Лучшие из лучших Саратовской губернии»
В пятницу, 12 марта, в Саратове проходила церемония награждения лауреатов ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии».
Лауреатом премии в номинации «Элита регионального медиапространства» стал медиахолдинг ООО «Волга-Медиа» и входящее в него издание «Комсомольская правда» — Саратов».
Награду присудили за высокие читательские рейтинги, профессионализм в освещении событий, проведении информационных мероприятий и дискуссий с участием экспертов.
Проект осуществляется при поддержке областных министерств: культуры, молодежной политики и спорта, внутренней политики и общественных отношений, а также регионального комитета по туризму и администрации Саратова.
«Комсомольская правда» — Саратов» стала лауреатом
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