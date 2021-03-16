Холдинг «Волга-Медиа» получил премию «Лучшие из лучших Саратовской губернии»

В пятницу, 12 марта, в Саратове проходила церемония награждения лауреатов ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии».

Лауреатом премии в номинации «Элита регионального медиапространства» стал медиахолдинг ООО «Волга-Медиа» и входящее в него издание «Комсомольская правда» — Саратов».

Награду присудили за высокие читательские рейтинги, профессионализм в освещении событий, проведении информационных мероприятий и дискуссий с участием экспертов.

Проект осуществляется при поддержке областных министерств: культуры, молодежной политики и спорта, внутренней политики и общественных отношений, а также регионального комитета по туризму и администрации Саратова.

«Комсомольская правда» — Саратов» стала лауреатом

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