Подъем воды на всех реках в Саратовской области ожидается ниже нормы

Брифинг по ситуации с предстоящим паводком Фото: Дарья Вострикова

Замначальника Гидрометцентра по Саратовской области Дмитрий Савин на брифинге 16 марта рассказал, что высота снежного покрова в области в среднем составляет 26 см, запас воды 82 мм — 98% от нормы, глубина промерзания почвы — 55 см. Все эти показатели близки к норме.

По прогнозу подъем воды ожидается ниже нормы на всех реках в Саратовской области.

Савин отметил, что при резком потеплении ситуация может усугубиться. Но на сейчас ожидается «умеренный характер прохождения паводка».

По прогнозу на апрель температура и количество осадков будут также в климатической норме.

Замначальника управления по защите населения и территорий правительства Саратовской области Олег Шкодин сообщил, что паводкоопасными в регионе считаются 23 района. 3 и 4 марта прошла командно-штабная тренировка с этими районами. Она состоялась в два этапа — введение режима повышенной готовности, а потом введение режима ЧС и выполнение мероприятий согласно этому.

В облспасе определили спасателей-взрывников, которые займутся ледовзрывными работами на особо опасных участков. Сейчас их насчитывается 20, при необходимости начнутся работы еще на шести. Каждый год первым выступает Лысогорский район, там уже 3 марта прошли ледовзрывные работы.

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