В Саратове на трех улицах до вечера отключили воду

В Саратове сегодня, 16 марта, отключили воду на трех улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подача воды ограничена в Деловом и Вишневом проездах, на проспекте 50 лет Октября, 69, 71, 73.

Причиной отключения послужили работы потребителя на собственных коммуникациях по Деловому проезду, 6.

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