Саратовцам расскажут о защите прав потребителей

В «Комсомольской правде» — Саратов» 17 марта состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

Тема обсуждения: «Защита прав потребителей на территории Саратовской области: итоги 2020 года, актуальные направления на 2021 год».

В пресс-мероприятии примут участие:

- Наталья Полубатко — заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;

- Вадим Рудольф — начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/w5uUtahURUA, а также на сайте saratov.kp.ru и информационном портале «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время прямого эфира, направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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