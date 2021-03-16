В школе Дергачевского района детей кормили испорченным сыром

В школе Дергачевского района Саратовской области прокуратура выявила нарушения в организации питания детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проблемы обнаружены в школах в селе Алтата и поселке Советский.

Установлено, что в первом образовательном учреждении овощи хранились не на складе, что могло повлечь за собой их порчу. А вода не соответствовала эпидемиологическим требованиям.

В поселке Советский школьников кормили сыром, просроченным на семь дней.

Руководителям учебных заведений внесены представления. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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