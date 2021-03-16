В Саратове мужчина изнасиловал коллегу, зайдя в гости

В Саратове вынесен приговор по делу об изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан 44-летний мужчина.

Установлено, что 26 июня 2019 года он возвращался с праздничного застолья. Будучи пьяным, он решил зайти в гости к коллеге, которая в то время находилась на больничном.

Дама пустила его в квартиру, и мужчина принялся флиртовать, надеясь на приятное продолжение вечера. Так как женщина отказала ему, то злоумышленник применил силу и пригрозил убийством.

В тот момент вернулся брат потерпевшей, который застал процесс изнасилования и вызвал полицию.

Свою вину мужчина не признал, но суд счел доказательства достаточными и отправил его в колонию общего режима на четыре года.

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