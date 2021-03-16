Избиение третьеклассника в Балаковн: в школе №11 принимаются меры по урегулированию конфликтной ситуации

В школе №11 в Балакове проводится служебная проверка всех обстоятельств произошедшего с участием инспектора подразделения МВД по делам несовершеннолетних.

Руководителем и администрацией школы принимаются меры к урегулированию конфликтной ситуации в третьем классе, где произошел инцидент. Работа классного руководителя поставлена на особый контроль.

Комитет образования администрации Балаковского района таким образом прокомментировал избиение ученика его одноклассниками в школе №11.

Обращение по поводу произошедшего с видео поступило в комитет накануне, 15 марта.

- В свою очередь, комитет образования администрации Балаковского района проводит внеплановую проверку школы №11 с целью установления всех обстоятельств, приведших к конфликтной ситуации. По итогам проверки будут сделаны выводы о степени виновности лиц, допустивших подобную ситуацию, и решен вопрос о применении дисциплинарного взыскания, — заявили в администрации.

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