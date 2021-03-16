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Происшествия16 марта 2021 9:32

Бухгалтер трех ТСЖ в Саратове похитила 4,5 миллиона рублей

Она три года присваивала оплаченные жильцами деньги
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратове прокуратура выявила хищения денег сразу в трех ТСЖ.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, под подозрение попала бухгалтер.

Оказалось, что в трех ТСЖ — «Третья Степная-7», «Степное», «Надежда» — бухгалтером работала одна и та же женщина. С 2017 по 2020 годы она похищала деньги, оплаченные собственниками квартир за ЖКУ.

Общая сумма похищенного превысила 4,5 млн рублей.

Полиция Саратова возбудила уголовные дела по итогам проверки.

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