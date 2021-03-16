Полицейский в Саратове поймал магазинного вора по пути с работы

В Кировском районе Саратова полицейский Александр Коробейников поймал в свободное от службы время поймал вора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в супермаркете на улице Танкистов злоумышленник напихал товар в карманы и пошел на выход. Сотрудницы магазина заметили вора, но не успели догнать, как им встретился страж порядка. Женщины рассказали полицейскому о произошедшем.

- После суточного дежурства ехал домой. Увидел, что женщины бегут за мужчиной. Выяснилось, что он похитил товар, — рассказал правоохранитель.

Он понял, что сотрудницы магазина не справятся с погоней, припарковал машину и на перекрестке Танкистов и 1-й Садовой поймал злоумышленника. Тот попытался сопротивляться, но был задержан.

От мужчины шел стойкий запах алкоголя. Он просил отпустить его, рассказывая, что совершил кражу впервые и пошел на это из-за карточного долга.

Ранее не судимого мужчину передали полицейским. На него возбудили уголовное дело.

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