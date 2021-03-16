На Ломоносова молодая водитель врезалась в «Калину» и попала в больницу

На Ломоносова случилась авария Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 15 марта, случилось ДТП.

- В 23:00 напротив Ломоносова, 11 20-летняя водитель ВАЗ-2114, по предварительным данным, нарушила правила проезда перекрестка и врезалась в «Ладу Калина», которую вел 48-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

ВАЗ_2114 врезался в «Ладу Калина» Фото: ГИБДД по Саратову

В аварии пострадала сама предполагаемая виновница аварии. Ее с травмами госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.