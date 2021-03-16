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Происшествия16 марта 2021 8:53

На Ломоносова молодая водитель врезалась в «Калину» и попала в больницу

Авария произошла поздним вечером
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На Ломоносова случилась авария

Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 15 марта, случилось ДТП.

- В 23:00 напротив Ломоносова, 11 20-летняя водитель ВАЗ-2114, по предварительным данным, нарушила правила проезда перекрестка и врезалась в «Ладу Калина», которую вел 48-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

ВАЗ_2114 врезался в «Ладу Калина»

Фото: ГИБДД по Саратову

В аварии пострадала сама предполагаемая виновница аварии. Ее с травмами госпитализировали.

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