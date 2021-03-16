В балаковской школе дети избили одноклассника

Драка в балаковской школе. Кадр из видео

В Балакове Саратовской области произошла драка в школе.

Отец пострадавшего ребенка написал, что ЧП случилось в школе №11.

- Вот видите как моего ребёнка избивали толпой 11 школе, — написал Виктор Битяев в группе «Произошло в Балаково» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

На представленном им видео несколько детей толкают и пинают мальчика. В числе нападавших, кстати, были и девочки.

В комментариях участники осуждают поведение детей, но есть и другое мнение – по словам Светланы Калашниковой, этот мальчик сам является задирой в классе и не раз обижал сверстников. Причем его родители не принимают мер.

В ГУ МВД по Саратовской области рассказали, что по данному факту начата проверка. В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Будут установлены все обстоятельства случившегося.

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