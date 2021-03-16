За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 165 человек

Коронавирус выявлен у 165 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратовской области зарегистрировано за сутки 165 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 170 человек.
Общее число зараженных с начала пандемии — 52 370 человек, выздоровевших — 47 149.
У 84 человек выявлена пневмония.
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