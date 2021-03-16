Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1916 марта 2021 8:41

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 165 человек

Выздоровели — 170
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Коронавирус выявлен у 165 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области зарегистрировано за сутки 165 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 170 человек.

Общее число зараженных с начала пандемии — 52 370 человек, выздоровевших — 47 149.

У 84 человек выявлена пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.