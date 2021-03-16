За проломленную крышу авто в Балакове Минтранс оштрафовал стоянку

Эвакуатор повредил авто. Фото Анны Гомоюновой

Штрафстоянку в Балакове привлекли к административной ответственности и обязали выплатить 25 тыс. рублей за поврежденный автомобиль.

Напомним, эвакуатор рухнул на Hyundai Tucson и стрелом проломил ему крышу.

- Владелица автомобиля направила заявление в министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой провести проверку деятельности спецстоянки, — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

Сотрудники Минтранса инициировали служебную проверку, по которой штрафстоянку привлекли к ответственности за нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата. Сумма штрафов составила 25 тыс. рублей.

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