Юным жителям Саратовской области напомнили правила безопасного поведения на железной дороге

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Сотрудники Приволжской магистрали напомнили школьникам из Саратова, Ершова, Красного Кута и поселка Сенной о правилах безопасного поведения на железнодорожных станциях и в поездах. Профилактическое мероприятие под названием «Железная дорога — зона повышенной опасности!» состоялось на базе Саратовского техникума железнодорожного транспорта.

Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, вручили профилактические буклеты и напомнили о трагических последствиях зацепинга и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в регионе мероприятие проводилось с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

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Напоминаем, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. Напряжение в контактной сети составляет 27,5 тыс. вольт. Приближение к токоведущим частям (проводам) на расстоянии менее 2 метров опасно для жизни!

Также в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям в неустановленных местах, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Помните, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый капюшон снижают бдительность. В результате дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, и не заметить приближающийся состав.

Призываем граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности вблизи объектов железнодорожного транспорта. Железная дорога – это место повышенной опасности!

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