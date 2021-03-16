В четверг стартует чемпионат Саратовской области по боксу

С 18 по 21 марта пройдет чемпионат Саратовской области по боксу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 18 марта, стартует чемпионат Саратовской области по боксу среди взрослых и первенство среди юниоров 2003–2004 г. р.
Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР Сергея Федосова. На них будут состязаться сильнейшие боксеры области.
Чемпионат и первенство будут проходить по 21 марта в спортивном зале Саратовского химико-технологического техникума на Тульской, 2 в Комсомольском поселке.
Вход свободный.
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