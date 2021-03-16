В Вольске женщина зарезала мужчину во время спора из-за судимостей

Женщина показала, как зарезала мужчину Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области местная жительница призналась в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 33-летняя женщина ранее уже была судима. Сейчас она арестована.

По версии следствия, вечером 9 марта она распивала алкоголь в гостях у знакомой пары в частном доме по переулку Струина. К ним также присоединился ее сожитель. Собутыльники обсуждали пенитенциарные заведения и собственные судимости.

Тема оказалась спорной и привела к конфликту, а затем и драке. Гостья заступилась за своего сожителя и ножом ударила хозяина дома в левое ухо. От полученной раны тот скончался на месте. Впоследствии эксперт установил, что у мужчины оказалась перерезана сонная артерия.

На место трагедии были вызваны полиция и скорая помощь. Женщина не пыталась скрыться и призналась. Позже она раскаялась и на месте показала, как все случилось.

Обвиняемая раскаялась и была отправлена под арест Фото: СУ СКР по Саратовской области

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