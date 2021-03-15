ИЖ и Volkswagen столкнулись под Саратовом из-за «Газели»

Два авто столкнулись на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Около шести вечера 15 марта на автодороге Саратов — Дубки — Новая Липовка столкнулись ИЖ и Volkswagen.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 3-м километре трассы.
По предварительной версии, 32-летний водитель «Газели» создал помеху иномарке при повороте налево. От этого немецкий автомобиль врезался в ИЖ. Пострадали 55-летний водитель последнего авто и его 56-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы.
Пострадали водитель и пассажирка ИЖ
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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