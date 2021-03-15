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Общество15 марта 2021 16:43

Через 40 дней в Саратовской области откроют пассажирскую навигацию

Возить будут по трем маршрутам
Источник:kp.ru
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В Саратовской области с конца апреля начнут перевозки по трем пассажирским водным маршрутам. Старт навигации запланирован на 24 апреля. Конкурс на перевозки выиграло ЗАО «Пассажирское речное управление».

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, возить дачников и горожан будут по маршрутам: Саратов — Сосновка, Саратов — Шумейка, а также Хвалынск — Духовницкое.

Рейсы по первым двум направлениям будут осуществляться по средам, субботам и воскресеньям, по направлению Хвалынск — Духовницкое — ежедневно.