Через 40 дней в Саратовской области откроют пассажирскую навигацию

В Саратовской области с конца апреля начнут перевозки по трем пассажирским водным маршрутам. Старт навигации запланирован на 24 апреля. Конкурс на перевозки выиграло ЗАО «Пассажирское речное управление».

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, возить дачников и горожан будут по маршрутам: Саратов — Сосновка, Саратов — Шумейка, а также Хвалынск — Духовницкое.

Рейсы по первым двум направлениям будут осуществляться по средам, субботам и воскресеньям, по направлению Хвалынск — Духовницкое — ежедневно.