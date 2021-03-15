Из Саратова можно будет улететь в Нижний Новгород, Екатеринбург и Нальчик

В Саратовской области развиваются новые авианаправления.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, планируется возобновить проект авиаперевозок 2-3 рейса в неделю в Нижний Новгород, Екатеринбург и Нальчик.
Работать будут авиакомпании: «Азимут», «Ред Вингс» и «Северный Ветер».
Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев также рассказал, что решается вопрос перелетов в Казань.
Сейчас в Саратове работают девять авиакомпаний, которые летают в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Тюмень, Уфу, Сургут и Ростов. За первые два месяца 2021 года воздушным транспортом воспользовались 114 тыс. человек. Это на 6% выше января-февраля прошлого года.
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