Мелиораторы Саратовской области предсказали затяжную весну и отсутствие паводка

Василий Гордиенко

По замерам специалистов мелиоративного комплекса Саратовской области запасы влаги в снеге, а также глубина промерзания почвы не дают оснований ждать переполнения водохранилищ на территории региона. По прогнозам, этот год может стать очередным засушливым и скудным на весеннюю влагу. Последний раз сильный паводок был семь лет назад. Если для экстренных служб, которые уже готовятся к приходу «большой воды», паводок — это риск и потенциальная опасность для населения, то для мелиораторов – главная возможность запастись водой, особенно в засушливых районах Левобережья.

Заместитель директора ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» по эксплуатации мелиоративных систем водопользования и кадастра Василий Гордиенко поделился личными наблюдениями, основанными на многолетнем опыте. По его мнению, несмотря на количество снега в регионе, происходит его выветривание из-за постоянных перепадов отрицательных и положительных температур.

- Многие факторы влияют на ситуацию. Когда не ждешь паводка, он приходит, а когда снега лежит метр и два, все завалено-забито – а паводка вообще нет.

Мое личное наблюдение, из практики многолетней – чем позже пасха, а она будет только 2 мая, тем длиннее будет весна. Она будет тянуться весь март и апрель. Температуры такие, когда ночью мороз, а днем все тает и как к финишу подходить – ничего хорошего. (Нет воды – прим. ред.). Это один из вариантов развития ситуации.

Если вспоминать 2014 год, когда был последний раз сильный паводок, уже в середине марта прошли обильные снегопады. В Ершовском районе набрали тогда столько воды, что за последние 50 лет истории такого не было, - напомнил историю и особенности погоды для сильного паводка Гордиенко на недавнем семинаре-совещании в Энгельсском районе.

- Прогнозы всегда по паводку – 50 на 50, и в советское время так было и сейчас. Предсказать невозможно. Не взирая на все прогнозы будем готовиться к самому тяжелому варианту. А не случится его – нам же легче, - считает Василий Гордиенко.

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