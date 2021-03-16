Во вторник в Саратове все еще будет холодно

Во вторник, 16 марта, в Саратовской области ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны, но опустится туман.

Как уточнили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, видимость будет составлять 500-1000 метров.

Высока вероятность изморози, гололедицы. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с, а при порывах – до 14 м/с.

Столбик термометра покажет днем 16 марта до -3… +2 градусов. Но в Левобережье по-прежнему морозно – до -8 градусов.

В прошлом году 16 марта шел мокрый снег, несмотря на температуру до -7 градусов.

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