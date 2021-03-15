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Для пожилых людей в Саратовской области оборудуют комнаты психологической разгрузки.

Сеансы релаксации, индивидуальные психологические занятия и аутотренинги обещают саратовским пенсионерам в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путином. Желающих научат методикам работы с психологическим и эмоциональным состоянием. Все это можно опробовать в комплексных центрах социального обслуживания населения, где оборудуют комнаты психологической разгрузки в рамках проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект.

Посмотреть как все работает, а если вы пенсионер, то и испытать на себе, можно уже в комплексном центре социального обслуживания Балтайского района. По словам специалистов центра, пожилые граждане с удовольствием посещают занятия в комнате психологической разгрузки, отмечая, что занятия позволяют улучшить настроение и научиться управлять эмоциями.

- Бескаркасные мягкие кресла-пуфы, которые принимают форму тела – в них легко расслабиться. Используется световое оборудование для восстановления зрительной координации, звучит приятная музыка. Все это, безусловно, способствует снятию стресса. Полюбилась получателям социальных услуг и песочная терапия, - рассказывает психолог центра Екатерина Гушул.

- Особенно мне нравится рисование песком, потому что напоминает о детстве. Песок — удивительный материал, с которым можно работать до бесконечности. Психолог помогла мне понять причину моих страхов и тревожности и научила преодолевать их, спокойно относиться к любым событиям в моей жизни, позитивно воспринимать себя и свой возраст, - поделилась впечатлениями участница занятий, пенсионерка Надежда Романова.

В 2020 году комнаты психологической разгрузки в рамках нацпроекта «Демография» уже оборудованы в КЦСОН Александрово-Гайского, Аркадакского, Балтайского, Вольского, Красноармейского, Новобурасского и Перелюбского районов. Создание их продолжается в других центрах соцобслуживания области.

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