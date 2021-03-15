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Общество15 марта 2021 14:37

Саратовцы выберут дизайн новых трамваев

Первые вагоны «Татра» поступят в марте
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Саратовцы выберут цвет для новых трамваев

Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова смогут выбрать дизайн новых трамваев, которые поступят в город при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, первые вагоны поступят в Саратов уже в марте.

- Давайте вместе выберем дизайн трамваев. Пишите в комментариях номер понравившейся модели, – призвал Исаев.

Напомним, парк «Саратовгорэлектротранс» пополнится 30 вагонами модели «Татра», которые были капитально отремонтированы.

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