В Саратовской области завершился чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

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В этом году федеральный и региональный список компетенций чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) был расширен и в Саратовской области в течение нескольких дней будущие мастера соревновались в 39 номинациях-компетенциях (в прошлом году было 33). Региональный чемпионат «WorldSkills Russia» завершился 13 марта. В нем приняли участие 436 школьников и студентов среднего звена.

Все профессиональные испытания проходили ежедневно на 16 площадках в городах Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск и Новоузенск. Оценили работу участников VI Регионального чемпионата 472 эксперта по стандартам WorldSkills Russia.

Список победителей

Победители соревнований будут участвовать в отборочных этапах Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

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Движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование», инициированному президентом Владимиром Путиным, и дает возможность лидерам отраслей и образовательным организациям обменяться передовыми методами работы в сфере профобразования. Цель соревнований – популяризация рабочих профессий и повышение статуса и стандартов профподготовки.