В саратовской колонии через месяц начнутся масштабные посадки

Идут проверки сельхозтехники для работы на полях колонии
Фото: УФСИН по Саратовской области
В колонии-поселении №20 Красноармейского района Саратовской области готовятся к весенне-полевым работам.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, в 2021 году планируется засеять 270 гектаров.
Из них 250 гектаров будут заняты зерновыми культурами, а еще 24 — овощами: луком, капустой и свеклой.
На полях будут трудиться около 30 заключенных, которые проживают в колонии. Работы начнутся во второй половине апреля. Сейчас ведется проверка парка сельхозтехники.
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