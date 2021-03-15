В саратовской колонии через месяц начнутся масштабные посадки

Идут проверки сельхозтехники для работы на полях колонии Фото: УФСИН по Саратовской области

В колонии-поселении №20 Красноармейского района Саратовской области готовятся к весенне-полевым работам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, в 2021 году планируется засеять 270 гектаров.

Из них 250 гектаров будут заняты зерновыми культурами, а еще 24 — овощами: луком, капустой и свеклой.

На полях будут трудиться около 30 заключенных, которые проживают в колонии. Работы начнутся во второй половине апреля. Сейчас ведется проверка парка сельхозтехники.

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