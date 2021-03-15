Саратовец угрожал своей жене убить ее молотком

Полиция Кировского района Саратова задержала 62-летнего местного жителя из-за угрозы убийства. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина выпил и начал угрожать своей 59-летней жене расправой с молотком.

Гражданина задержали, на него завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

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