Все саратовские органы власти подключат к цифровым каналам общения с населением

Учреждения сферы образования и здравоохранения подключат к платформе обратной связи (ПОС) в первую очередь, а затем придет черед всех органов исполнительной власти, местного самоуправления и их подведомственных учреждений.

Сделать это должны до конца 2021 года. Общение с жителями станет полностью цифровым, что повысит эффективность при решении вопросов. Платформа также позволяет проводить онлайн-голосование по социально значимым для населения темам.

Всего на платформу обратной связи уже заведено более 2,5 тысяч организаций, которые имеют отношение к органам исполнительной власти. На сайте каждой есть два виджета: «Госуслуги Решаем вместе» и окно для голосования «Мой выбор, мое будущее». В настоящий момент к ПОС подключены 42 района, 324 органа МСУ, все саратовские министерства, комитеты, управления.

Отметим, Саратовская область участвует в проекте по тестированию ПОС с прошлого года. В настоящий момент через платформу поступило 5 547 сообщений.