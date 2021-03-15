Чиновники Саратова начали аукционы на ремонт тротуаров

Во всех шести районах Саратова объявлены аукционы на ремонт тротуаров на подходах к социальным учреждениям. Это уже третий этап программы, инициированной председателем ГД Вячеславом Володиным.

В рамках этого этапа за 2021 год планируется отремонтировать 261,5 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных зон.

Уточнить сроки работ и название подрядчика можно будет по итогам аукционов на сайте trotuar-saratov.ru. Там же будут номера телефонов ответственных за ремонт и форма обратной связи для отзывов о ходе реализации проекта.

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