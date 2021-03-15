Юную воровку из Пугачева отправили в центр содержания юных правонарушителей

В Пугачеве Саратовской области девочку-подростка отправили в центр временного содержания несовершеннолетних.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, девочка стоит на учете в полиции за кражи и причинение легкого вреда здоровью.
Полиция отказывалась возбуждать дела в отношении девочки, так как она не достигла возраста уголовной ответственности. Однако в суд был направлен иск о помещении ее в центр временного содержания юных нарушителей.
Суд иск удовлетворил.
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