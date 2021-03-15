Два длинномера парализовали движение по проспекту 50 лет Октября

Грузовики перекрыли движение Фото: Ольга Симонова

Две фуры парализовали движение на проспекте 50 лет Октября в Саратове.

Очевидцы сообщают, что авария произошла на пересечении с улицей Техническая.

Два грузовика-длинномера и легковушка, пытаясь выехать с Технической на проспект в сторону 1-й Дачной. перегородили движение в обе стороны, перекрыв четыре полосы. Также они мешают движению трамваев.

Столкнулись два грузовика. Фото соцсетей

В ГИБДД отметили, что пострадавших в аварии нет.

Образовалась серьезная пробка в сторону 3-й Дачной Фото: Ольга Симонова

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