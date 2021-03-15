Два длинномера парализовали движение по проспекту 50 лет Октября

Грузовики перекрыли движение
Фото: Ольга Симонова
Две фуры парализовали движение на проспекте 50 лет Октября в Саратове.
Очевидцы сообщают, что авария произошла на пересечении с улицей Техническая.
Два грузовика-длинномера и легковушка, пытаясь выехать с Технической на проспект в сторону 1-й Дачной. перегородили движение в обе стороны, перекрыв четыре полосы. Также они мешают движению трамваев.
Столкнулись два грузовика. Фото соцсетей
В ГИБДД отметили, что пострадавших в аварии нет.
Образовалась серьезная пробка в сторону 3-й Дачной
Фото: Ольга Симонова
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