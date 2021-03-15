На станции Багаевка двое мужчин вытащили из поезда полтонны металла

Мужчины попытались украсть более 500 кг металла. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте

В Саратовской области двое мужчин пытались украсть более полутонны металла.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, ЧП случилось на станции Багаевка.

Двое мужчин 19 и 27 лет забрались в полувагон грузового поезда и вытащили из него 510 кг чермета. Добычу они погрузили в автомобиль и хотели сдать в пункт приема, но их задержали сотрудники транспортной полиции.

Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Преступление было совершено на станции Багаевка. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте

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