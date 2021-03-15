В Саратовской области снизят дефицит педагогических кадров

В Саратове откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Фото пресс-службе Минобраза

В Саратовском областном институте развития образования будет работать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе, он откроется в рамках нацпроекта «Образование», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

На открытие центра предусмотрено 11 млн рублей. Планируется, что он поможет готовить педагогов, что позволит сократить дефицит кадров на уровне муниципалитетов. Планируется наладить работу со СНИГУ и педколледжами.

- Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, пожалуй, одно из наиболее важных условий повышения качества образования и воспитания, — считает замминистра образования Ирина Чинаева.

Центр откроется к 1 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.